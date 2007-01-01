Время работы: Пн-Пт 9-19 (МСК)
Заказать звонок
Москва
8 (495) 660-36-81
0
О компанииНанесение логотипаДоставкаРозницаКонтакты
Например: Мужские подарки и Товары канцелярские
0 /
Минимальный заказ
3 000 i
Оформить заказ
на сумму
0i
Москва
8 (495) 660-36-81
Время работы: Пн-Пт 9-19 (МСК)
Заказать звонок
0 /
Минимальный заказ
5 000 i
Оформить заказ
на сумму
0i

Сувениры и подарки оптом

  1. Наш оптовый интернет-магазин "100сувениров.ру" существует на рынке сувенирной продукции с 2007 года.
  2. У нас есть более 59 000 рекламных сувениров в наличии на складе.
  3. Быстрое и качественное нанесение логотипа.
  4. Удобная доставка по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу и в любой город России.

Выбирать и дарить подарки – занятие не менее приятное, чем эти самые подарки получать. К тому же зачастую процесс вручения подарка влечет за собой определенную пользу для дарителя. В этом смысле покупка бизнес сувениров оптом позволит не только насладиться процессом выбора подарка и радостью адресата, но и существенно сэкономить. Приобретение сувенирки оптом для многих предприятий превратилось в ежеквартальную и приятную необходимость.

Новогодние сувениры оптом
  • Стильные подарки оптом
Сувенирные флешкиСувенирная продукция с логотипом фирмы
Товары для промо-акций
Печать на футболках
Печать на кружках
Футболку на заказ
Футболки для сублимации
Зонты на заказ
Посуда оптом
Бокалы на свадьбу
Керамическая посуда
Шейкер
Набор посуды
Термосы
Бизнес сувениры
Портфели
Подарочные наборы
Кубки медали награды
Бензиновые зажигалки
Альбомы для фотографий
Товары для отдыха и туризма
Аксессуары для бани
Термокружка непроливайка
Термокружка с крышкой
Инструменты в наборах
Воздушные змеи
Электроника
Радиоприемник
Универсальное зарядное устройство
Автомобильное зарядное устройство
Зарядное устройство на солнечных батареях
Зарядное устройство для телефона
Интерьер
Фоторамки
Статуэтка
Ключницы настенные
Свадебный фотоальбом
Статуэтка любви
Магазин подарков
Новогодняя елка
Новогодние игрушки
Оригинальные подарки на новый год
Идеи подарков на новый год
Подарок на Рождество
У нас покупают
Монблан
Декоративные подушки
Лампа настольная
Массажер для спины
Шариковая ручка
Брелки для ключей
Автомобильные аксессуары
Весы электронные напольные
Что подарить начальнику на День Рождения
Зонт пляжный
Часто заказывают оптом

Сувенирная продукция оптом.

В России 7 государственных праздников и более двухсот профессиональных. Каждое профессиональное, а тем более государственное торжество требует соответствующих бизнес сувениров.

  1. Сувенирная продукция остается ненавязчивым, но эффективным средством укрепления доброжелательных отношений.
  2. Лояльность клиентов, деловых партнеров и даже персонала компании часто зависит от таких, казалось бы, незначительных деталей, как вовремя и к месту преподнесенный сувенир.
  3. Фирменная сувенирная продукция укрепляет дух сотрудников и служит хорошей мотивацией для новых достижений.
  4. Это могут быть тематическая рекламная сувенирка или просто неожиданные оригинальные подарки.

Сувенирная продукция оптомПромо-акции также не обходятся без оптовых поставок сувениров с логотипом компании. Акции по продвижению товара или услуги стимулируют сбыт, напрямую обращаясь к конечному потребителю. Например, принцип «подарок за покупку». В этом случае рекламная сувенирная продукция оптом становится необходимостью – она не только повышает лояльность клиентов (даже случайных), а сразу увеличивает объемы оптовых продаж в несколько раз. Выставки, конференции, семинары собирают большое количество потенциальных клиентов или партнеров в одном месте, где можно завязать новые деловые контакты, продемонстрировать идеи своей компании. Эти задачи легко решаются с помощью опта фирменной сувенирной продукции из от Проекта 111: небольших промо-подарков для потенциальных клиентов, фирменной одежды, кружек, ручек, блокнотов для организаторов или стендистов.

Длительные дружеские или деловые отношения невозможны без презентов. Регулярные знаки внимания, благодарственные письма и, конечно, сувениры оптом с логотипом Вашей компании позволят создать прочные и долговременные дружеские отношения между партнерами, а приобретение оптом сувениров на любой вкус сбережет Ваше время.

Личные продажи. Фирменные презенты от Хэппи Гифтс полезны и в личных и оптовых продажах. Нужный бизнес подарок, преподнесенный нужному человеку в нужное время, увеличит Ваши шансы на успех. Купите сувениры оптом для своих менеджеров по продажам, научите вовремя и правильно дарить их, и количество сделок непременно увеличится.

Сувениры оптомЛучший подарок для мэра. Чиновники и властные структуры как никто нуждаются в подарках. Сувенирная продукция в данном случае - это способ выказать уважение и подчеркнуть высокий бизнес-статус. Но рекламный подарок должен быть правильным, соответствовать вкусам и положение высокого начальства. Например, мэр любого российского города наверняка оценит преподнесенный в качестве сувенира набор медалей «Полководцы России» из золота и серебра стоимостью 50 тысяч.

Для удобства поиска необходимой сувенирной продукции в нашем магазине представлен каталог, обновляющийся в режиме реального времени. Для жителей Москвы и других регионов в магазине присутствует онлайн-консультант, который поможет Вам сориентироваться в бескрайнем море нашей оптовой рекламно сувенирной продукции и подобрать товар из Китая и уместные и яркие подарки, подходящие Вашим целям.

Сувенирная продукция оптом в нашем интернет-магазине позволит Вам без больших временных и финансовых затрат подготовить эффективные подарки для любого случая.


Наверх